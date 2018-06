Sichel por retorno de Ponce Lerou a SQM: "Al parecer no hay ninguna contradicción con el contrato"

El vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, se refirió al retorno de Julio Ponce Lerou y su hermano a Soquimich (SQM) como "asesores estratégicos", pese a que la empresa firmó hace pocos meses un acuerdo con el Estado para explotar el salar de Atacama, a cambio de que el exyerno de Pinochet o sus familiares no vuelvan a integrar el directorio de la empresa.

Para Sichel "al parecer no hay ninguna contradicción con el contrato" firmado entre SQM y Corfo, y aseguró que "no me gusta hacer opiniones discrecionales y al vuelo" pero que "el Estado puede actuar si se vulnera el contrato".

"No puedo pronunciarme sobre las decisiones que toman los ejecutivos de una empresa", comentó Sichel, pese a que consideró que la opción tomada unánimemente por el directorio de la minera fue "imprudente" y que no le gustó.