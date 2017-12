Seis empresas buscan utilizar la cuota de 25% del litio chileno

Cinco empresas internacionales y una nacional compiten en la postulación para industrializar el litio de Chile, en el llamado impulsado por CORFO e InvestChile. Las compañías que presentaron proyectos son: TVEL Fuel Company of Rosatom de Rusia; Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd. de China; Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd. de China; Molymet de Chile; Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd. de China; y SAMSUNG SDI Co. Ltd. y POSCO de Corea.

Las propuestas incluyen litio metálico y material de cátodos de litio para baterías de autos eléctricos, con inversiones que van entre los 200 a 350 millones de dólares. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, dijo que "son muy atractivas y permitirían generar una industria de valor agregado en el litio en Chile. Estas propuestas utilizarán la cuota de 25% de litio que establece el contrato con Albemarle. La propuesta de conciliación con SQM también establece la misma cuota".

En enero de 2018 se conocerán a las empresas seleccionadas. Este proceso surge tras el acuerdo entre Corfo y Albemarle (ex Rockwood Litio Ltda.) el 2016, donde se estableció que el 25% del litio que produce esa empresa debe ser ofrecido a interesados en la fabricación de productos en Chile de mayor valor agregado; desarrollar una industria vinculada a este mineral y afrontar de mejor forma la creciente demanda de componentes para el mercado de autos eléctricos y vehículos híbridos.

De concretarse el acuerdo entre Corfo y Soquimich, se abrirían perspectivas para llevar a cabo dentro del 2018 una eventual nueva convocatoria para atraer empresas bajo un esquema similar al que se encuentra desarrollando. Lo anterior se da en un contexto mundial en que se están haciendo habitual los anuncios de los grandes fabricantes de autos de producir hacia el 2035-2040 el 100% de sus unidades en modelos full eléctrico, híbrido eléctrico o híbridos eléctricos enchufables.