Secretario del Tesoro de EE.UU. se contactó con grandes banqueros para llamar a la calma

El desplome de Wall Street está poniendo muy nervioso a Donald Trump, cuya ansiedad llegó hasta el punto de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entró en contacto durante el fin de semana y desde sus vacaciones en México con los principales ejecutivos de los grandes bancos de Estados Unidos para tratar de contener la negatividad que ha lastrado a los principales índices en las últimas sesiones. La Bolsa estadounidense cerró el viernes su peor semana desde la Gran Crisis de hace una década atrás.

"Todos confirmaron que hay amplia liquidez disponible para prestar a los mercados de consumidores y empresas", afirma el responsable de la cartera del Tesoro en una nota de prensa. Mnuchin ha hablado, en concreto con Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase; Brian Moynihan, de Bank of America; Michael Corbat, de Citigroup; Tim Sloan, de Wells Fargo; David Solomon, de Goldman Sachs; y Jamie Gorman, de Morgan Stanley. La plana mayor de las finanzas estadounidenses.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT