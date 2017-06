Salario mínimo subirá sólo 6 mil pesos desde el 1 de julio

Desde este sábado 1 de julio, comenzará a regir el nuevo salario mínimo, el cual pasará de $264.000 a $270 mil.

El aumento se producirá en forma automática y luego de que el año pasado el Gobierno presentara una propuesta de reajuste de $26 mil en un período de 18 meses.

Además, se espera que a contar del 1 de enero de 2018 el ingreso mínimo tenga un valor de $276.000.

En esa línea, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, sostuvo que el alza refleja "la preocupación de la Presidenta Bachelet por mejorar las condiciones laborales y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

En el caso de los salarios para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, el ingreso mínimo ascenderá a $201.561, y a contar del 1 de enero de 2018 tendrá un valor de $206.041.

Asimismo, la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares tendrá un alza de $11.091 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $283.312; de $6.806 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $283.312 y no exceda los $413.808; y de $2.151 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $413.808 y no exceda los $645.400.

Cabe destacar que la determinación beneficiará a más de 190 mil personas que se rigen por el Código del Trabajo.