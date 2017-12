Presidente Cámara Nacional de Comercio: "No corresponde el feriado por la visita del Papa"

La idea de que el 16 de enero sea feriado, fecha de la visita del Papa Francisco a Santiago, generó rechazó de la Cámara Nacional de Comercio.

Manuel Melero, su presidente, señaló en conversación con ADN Hoy que "es mala idea hacer feriado nacional el día que venga el Papa a Santiago. Hay un factor económico que debe reconocerse, y no podemos dejar de lado las molestias de los consumidores porque se paraliza la administración pública".

En esa misma línea, el mandamás del organismo sentenció que "estamos en la época de las cavernas con las paralizaciones religiosas, no corresponde culturalmente. Se contradice con un estado laico y eso causa molestia, dificulta el tema de las compras y es un retroceso, una influencia indebida de la Iglesia Católica".

Respecto a cómo se vio afectado el comercio por la segunda vuelta, el dirigente comentó que "el comercio no tiene problemas respecto a las ventas, si no en que entregamos servicios de mala calidad. Nosotros vamos a poder abrir porque son feriados renunciables, no así lo que ocurrió el pasado domingo con la segunda vuelta. Esto provocó que mas gente se concentrara en menos días para comprar los regalos de Navidad".

Sobre los cambios a la ley de estacionamientos, el jefe de la CNC apuntó que

"fue aprobada casi por unanimidad. Se trabajo durante varios años, haber subido los precios el mismo día que salió no fue inteligente, es no entender nada al consumidor. Por eso estamos viviendo esta nueva iniciativa, de fomentar la gratuidad en los minutos iniciales. Es un despropósito este proyecto".

Por último, respecto al próximo Gobierno de Sebastián Piñera, Melero indicó que "me gustaron dos cosas de su victoria: fue por harto margen, tiene apoyo y un capital político que le permitirá gobernar con mayor propiedad. Además, es importante la señal que ha dado de incorporar nuevas fuerzas y no ha tenido reacciones soberbias y prepotentes. Eso será muy bueno para Chile si se mantiene así".