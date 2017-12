Piñera y crecimiento al 1,5 por ciento: "Es una mediocridad a la cual no podemos acostumbrarnos"

Sebastián Piñera profundizó en su programa económico y disparó contra la propuesta de 900 mil empleos de Alejandro Guillier.

El abanderado presidencial de Chile Vamos criticó que "da la impresión que a nadie le importa que Chile crezca al 1,5 por ciento, es como parte del paisaje".

"¡No señores! Es una mediocridad a la cual no podemos acostumbrarnos y este Gobierno no se hace cargo", sentenció.





El ex Presidente defendió su propuesta de 600 mil empleos para que "Chile recupere el pleno empleo" y aclaró que "cuando hablamos de crear empleos no es solamente crear empleos, son buenos empleos, con estabilidad, contrato de trabajo y seguro social".

"Los pocos empleos que ha creado este Gobierno son por cuenta propia, muy precarios y muchos de ellos trabajando en la calle, o empleos públicos", criticó.

También fustigó la propuesta de Alejandro Guillier de 900 mil empleos, ya que el número de cesantes bordea los 600 mil y disparó: "En las campañas los candidatos pueden decir cualquier cosa, sobre todo cuando saben que no van a ganar".





"La gente sabe muy bien que si gana Guillier, Chile va a seguir estancado, no va a crecer, no va a crear empleos, no se va a reducir la pobreza", subrayó Piñera en referencia a la caída que se produjo en la bolsa tras la primera vuelta.

Finalmente, en materia tributaria, Piñera explicó que "dado el tremendo déficit fiscal que estamos heredando, dado que este Gobierno aumentó la deuda de 30 mil a 60 mil millones en cuatro años, vamos a mantener la carga tributaria".

"Toda nuestra política en materia tributaria de facilitar la creación y el crecimiento de las Pymes", concluyó.