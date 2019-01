Piñera firma envío de proyecto de ley Pro-Consumidor: Estas son las cinco medidas incluidas

El Presidente Sebastián Piñera firmó el envío del proyecto de Ley Pro Consumidor, el cual contempla cinco medidas, las cuales fueron elaboradas por la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).



La iniciativa busca modificar la regulación vigente en caso de denegación involuntaria de embarque por sobreventa de pasajes aéreos, facilitar la terminación de contratos de adhesión, crea una central de recetas médicas, establece el derecho a retracto en compras electrónicas y posibilita la elección de garantía de productos.



Al respecto, Piñera expresó que "no hay nada mejor para los consumidores chilenos que tener mercados más competitivos y ciudadanos bien informados y a eso apunta este proyecto de ley en beneficio de todos los consumidores chilenos".



En rigor, estas son las medidas incluidas en el proyecto de ley:



1.- Facilitar eliminación de contratos de adhesión: La nueva ley dispondrá que los proveedores deberán siempre informar a los consumidores los medios físicos y tecnológicos a través de los que podrán hacer efectivos sus derechos y poner término a los contratos. Y establecerá que en ningún caso se podrá exigir condiciones más gravosas para la terminación que aquellas utilizadas para la contratación.



2.- Central electrónica de recetas: La flamante normativa eliminará el requisito de firma electrónica avanzada en boletas electrónicas y creará una Central Electrónica de Recetas. Los pacientes ingresarán su RUT en la página web de las farmacias, para que ellas verifiquen la existencia de la receta en la Central y así éstas expendan el medicamento de forma online, pudiendo ser entregado en la dirección del paciente.



3.- Derecho a retracto en compras electrónicas: La nueva ley eliminará la posibilidad de que los proveedores puedan excluir el derecho a retracto en compras electrónicas y traspasa dicha facultad a los consumidores. Se excluirá del derecho a retracto aquellos bienes o servicios que por su naturaleza no pueden ser objeto del mismo (boletos de lotería, por ejemplo).



4.- Mejoras a la compensación por sobreventa de pasajes aéreos: Ahora se establecerá que el retraso se cuenta según la hora original de llegada, y no de salida; acortará el período de gracia a 1 hora y se ajusta el monto de compensaciones al estándar de la Unión Europea y EE.UU.



5.- Posibilitar la elección de garantía de productos: Se propone expresamente que la garantía legal no puede ser desplazada por una garantía voluntaria, y se clarifica el derecho a libre elección del consumidor para que pueda elegir entre por la garantía legal y aquella garantía otorgada por el proveedor.