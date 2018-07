Nuevo hackeo de tarjetas de crédito afecta a más de 50 mil clientes de bancos latinoamericanos

Este sábado se registró un nuevo hackeo de tarjetas de crédito que afecta a más de 50 mil clientes de bancos latinoamericanos.



Así lo informó el Security Operation Center de Telefónica Chile, que adjudicó la filtración de datos al grupo de cibercriminales llamado "The Shadow Brokers".



A través de Twitter, los hackers filtraron la información y dejaron un mensaje en la red del pajarito azul.



"Este es un BD, así que lo saben. Transbank, ¿están en tus registros algunos de estos? ¿Es Chile solidario con sus vecinos? No todo es bancos. No olviden la canción SIC SING…scadaaa", publicó TSB.



Cabe recordar que hace unos días, un total de 12 de entidades bancarias fueron afectadas por un hackeo masivo de 14 mil tarjetas de crédito nacionales y extranjeras.