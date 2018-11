Nobel de Economía y polémica por ranking de Chile en Doing Business: "Había señales preocupantes"

El execonomista en jefe del Banco Mundial y ganador del Nobel de Economía 2018, Paul Romer, se refirió a la polémica de comienzos de año cuando le pidió perdón a Chile por el ranking de competitividad Doing Business ante las sospechas que habrían perjudicado intencionalmente a los gobiernos de Michelle Bachelet: "La razón por la que me retracté es porque no expliqué claramente las bases de mi preocupación".

En una entrevista con Pulso el académico aseguró que "estoy feliz por este contacto para poder explicarle todo esto a los chilenos. Lo que estaba tratando de decir es que si alguien viene y me dice 'mira, hay un patrón un tanto sospechoso y preocupante sobre cómo Chile sube y baja bajo diferentes administraciones', a mí me habría gustado estar en una posición donde pueda decir que tengo confianza en la gente que produce el reporte".

El economista aseguró que no podía confiar en la integridad de los autores del ranking, pero que no tenía pruebas para argumentar que habían motivos políticos tras las decisiones tomadas: "No podía probar que se había hecho con deshonestidad, pero había señales preocupantes, que me indicaban que no se estaban cumpliendo los altos estándares de integridad que se pretenden para este tipo de trabajo".

Ante la pregunta de que si habían motivaciones políticas por la falta de transparencia acerca de la metodología utilizada para la creación del ranking Doing Business, Romer expresó que "el problema es que no puedo responder esa pregunta y si no podemos dar una respuesta, deberíamos estar preocupados (...) Cuando Chile cayó en el ranking quedó la impresión de que obedecía a que las políticas habían empeorado. Luego hubo algunas declaraciones que apuntaban a que bajaba porque no se movía tan rápido como otros países. Ninguna de esas explicaciones eran ciertas, la verdad es que Chile caía porque seguíamos cambiando la medición".