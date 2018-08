Ministro Larraín le responde a Bachelet: "¿Cómo calificar lo que ocurrió los últimos cuatro años?"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió a las críticas sobre la gestión económica del Gobierno que esgrimió la expresidenta, Michelle Bachelet.

En entrevista con The Clinic, la exmandataria aseguró que "a la distancia, he visto mucho anuncio pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo".

"A lo mejor es injusto de mi parte hacer una evaluación definitiva a tan pocos meses, pero yo diría que ojalá todas las reformas que permiten que la gente esté en mejores condiciones sí continúen y su implementación vaya progresando en la medida que fueron pensadas. Ojalá no haya retroceso en ninguno de los avances", agregó.

Michelle Bachelet: "He visto una economía debilucha"

Ante sus palabras, Larraín señaló que "tengo una opinión completamente distinta. Creo que esta es una economía que ha dado muestras de vigor, fuerza y potencia. Esta economía está creciendo más de cuatro veces lo que creció el año anterior".

"Yo me pregunto, si uno llama a esto 'economía debilucha', ¿cómo deberíamos calificar lo que ocurrió el año pasado y los últimos cuatro años en Chile? No voy a contestar yo, simplemente hago la pregunta", respondió.

El titular de la cartera de Hacienda aseguró que "tengo una visión completamente distinta, una visión optimista (...) en eso estamos trabajando, con todas las exigencias y desafíos que tenemos, que yo no quiero minimizar".