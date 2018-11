Ministro de Hacienda: La economía está creando empleo de forma pujante

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió el estado de la economía chilena, pero reconoció que ha costado bajar la tasa de desempleo.

"Esta es una economía que está creciendo, nuestras proyecciones son de 4 %. Son cifras que en muchos lugares nos envidian. Chile está liderando el crecimiento en América Latina, dentro de los países grandes", dijo el secretario de Estado a ADN Hoy.

"Es una economía que está creando empleo de forma pujante, pero hay más gente que está saliendo a buscar empleo (…) Si la gente se pone más optimista respecto del mercado a laborar y sale a buscar trabajo, cuesta más bajar la tasa de desempleo, pero lo importante es que estemos creando empleos", agregó.

"No sé quién se puede sentir decepcionado en el sentido del crecimiento, de lo que está pasando con la inversión, hemos recuperado la productividad. Por supuesto que nos gustaría que esto fuera mejor y creara más empleos, que pudiéramos reducir la tasa de desempleo, pero economías que estén creciendo al 4 %, creando empleo y con una inflación controlada, no hay muchas en el mundo. Creo que hay que valorar lo que tenemos", sumó.