Ministro de Hacienda a comisión mixta por Presupuesto: La "sensatez" tendrá que imponerse

Un llamado a la comisión mixta para que evalúe el Presupuesto 2018 en su propio mérito realizó este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, luego del rechazo que efectuó la Cámara de Diputados a la mayoría de las partidas que fueron votadas.

"Yo espero que con la serenidad que tiene que actuar la comisión mixta, los temas se puedan ver y resolver. No es fácil, porque obviamente supone flexibilidad de todas partes, como se los he comentado en el último tiempo (...) Al final, yo estoy seguro que la sensatez de lo que es simplemente aritmético tendrá que imponerse y tenemos que llegar a un acuerdo", apuntó.

Al término de la sesión, diversos parlamentarios atribuyeron el resultado de la votación a las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el financiamiento de los nuevos parlamentarios.

"Hubo un cierto acuerdo tácito de que se iban a hacer redistribuciones a objeto de solventar los nuevos parlamentarios, pero hoy día ese acuerdo tácito no se ha materializado. Eso ha tensionado los ánimos entre ambas corporaciones y como decía el propio presidente de la Cámara (Fidel Espinoza), eso se tradujo también en el rechazo de otras tantas partidas", dijo Eyzaguirre.

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo inyecte nuevos recursos para acercar posiciones entre ambas Cámaras, el ministro de Hacienda indicó: "Hay que cortar gastos de una forma absolutamente excesiva y hay que llegar a un acuerdo con el Parlamento. Yo no puedo partir desde una posición completamente rígida, porque obviamente un acuerdo supone flexibilidad de ambas partes".





"Lo que nosotros desearíamos es que se acogiera lo que planteó el Ejecutivo en materia de constancia de los recursos para las dos corporaciones e ir viendo con el tiempo si eso es o no compatible con un trabajo parlamentario suficientemente completo, pero yo no puedo actuar unilateralmente y tengo que abrirme a una conversación", afirmó.

Finalmente, Eyzaguirre señaló que todos en sus casas manejan presupuestos y cuando deben ajustarse es doloroso, pero dependiendo de las condiciones es posible: "El tema es que muchos dicen que la labor parlamentaria se vería severamente dañada".

"A mí me cuesta saber, no soy parlamentario, ése fue el acuerdo que hicieron, el cambio al binominal se votó con una mayoría importante, pero el año pasado se pusieron de acuerdo en no incrementar con votación unánime sobre la base de una reasignación, entonces ahora vamos a tener que recorrer lo que cada uno prometió a objeto de llegar a un buen acuerdo", aseveró.

En tanto, este martes, desde las 10:00 horas, se discutirá el Erario 2018 en la comisión mixta de Presupuestos.