Mercedes y BMW invertirán más de US$1.100 millones para competir contra Uber

Dos fabricantes de automóviles se suman a la batalla de las aplicaciones de los vehículos comerciales. Antes fueron Volkswagen y Ford quienes anunciaron una colaboración, y ahora fueron Daimler (Mercedes y Smart) y BMW quienes comunicaron una alianza para ingresar al negocio de la movilidad, donde afrontarán un sector en el que plataformas tecnológicas como Uber están desafiando al sistema tradicional automotor.

Los planes de los grupos alemanes son ambiciosos y plantean una red de cinco sociedades conjuntas en diferentes áreas de negocio con una inversión de 1.134 millones de dólares con la participación y el desarrollo de startups propias. Los usuarios de MyTaxi, la app que pertenece a Daimler, recibieron el aviso que en los próximos meses el nombre cambiará a Free Now, una de las nuevas cinco sociedades de las dos marcas.

Informa El País que el correo explica que en el futuro un usuario de Mytaxi podrá interesarse en utilizar las aplicaciones de auto compartido car2go (Daimler) o DriveNow (BMW). La alianza anunciada en Berlín supondrá la creación de cinco sociedades conjuntas para poner en marcha negocios de servicios multimodales bajo la marca Reach Now, para la recarga de baterías (Charge Now), estacionamiento (Park Now), carsharing (Share Now) y la mencionada Free Now para contratar taxis.