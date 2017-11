ME-O: "Mi tarea es avanzar hacia más derechos reactivando la economía"

Disminución del IVA en algunos productos de la canasta básica y mejores sueldos, para que el chileno llegue bien a fin de mes, es parte de lo que propone Marco Enríquez-Ominami en su plan económico de Gobierno.

En el ciclo #SiYoFueraPresidente, el militante del Partido Progresista apuntó que

"los sueldos los mejoraremos y los haremos rendir hasta fin de mes. De los 360 productos de la canasta básica, los alimentos, internet y libros son los esenciales para que la gente no gaste tanto. Patricio Aylwin y Alejandro Foxley subieron el IVA y la economía aumentó en un 7,7%. Lo mismo logró Bill Clinton en Estados Unidos".

Respecto al mercado nacional, el candidato presidencial expresó que "aplicaré el impuesto a la herencia, algo que no se ve en Chile hoy en día. Los Matte, Calderón, Solari pagarán 40% de impuestos. Creo que en el mercado y me encanta, lo que no quita que en este país necesite un brazo del Estado".

Además, reiteró su intención de reducir al mínimo los impuestos para algunos sectores del país. "Mi tarea, en la realidad chilena, es avanzar hacia más derechos reactivando la economía con un 0% de impuestos a todos los emprendedores de Chile", concluyó.