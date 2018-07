Intendencia Metropolitana arremete contra Enel por apagón en sector oriente

Por casi dos horas, 250 mil hogares de la zona oriente de la capital quedaron a oscuras. Fue este lunes que la empresa Enel apuntó a la causa: la acción intencional de terceros.

Así lo determinaron equipos de la empresa que, acompañados de efectivos del GOPE de Carabineros, recorrieron el trazado de la línea de alta tensión El Salto-Los Almendros, encontrando, a la altura del Cerro San Cristóbal, vestigios de un incendio provocado.

Esta línea es vital, ya que alimenta a cinco subestaciones, llevando 110 mil voltios. Esa fue la razón de la magnitud de la superficie afectada, la que incluyó cuatro comunas.

La empresa se hará parte de acciones legales, y reconoció que, a esa altura, no tiene cámaras de seguridad.

Pero las explicaciones no dejaron satisfecha a la autoridad regional. La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, arremetió por dos: primero, por no haber esperado una conclusión del regulador, que es la superintendencia del ramo; y dos, por no contar con seguridad a lo largo de su sistema arterial.

La empresa tiene plazo de 15 días para entregar información a la SEC y determinar responsabilidades puntuales.