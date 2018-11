Gobierno anuncia creación de agenda pro consumidor que incluye portabilidad de créditos hipotecarios

Durante este miércoles, el Gobierno anuncio la primera parte de la nueva Agenda Pro-Consumidor y Competitividad, la cual incluye una serie de iniciativas que involucra la facilitación de la portabilidad de créditos hipotecarios, la eliminación de la facultad de no otorgar derecho a retracto para compras por Internet, entre otras.



Las medidas se divulgaron en la celebración del Día de la Competencia, organizado por la Fiscalía Nacional Económica, y que pretende abarcar mejoras en áreas de la economía como la venta de medicamentos y alimentos, comercio digital e instituciones como el Sernac Financiero.



Como se mencionó anteriormente, una de las medidas claves (que será trabajada en coordinación con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) es la facilitación de portabilidad de créditos hipotecarios, lo que ayudará a reducir a la mitad o más los plazos actuales, disminuyendo la cantidad de trámites y costos asociados, lo que introducirá de paso una mayor competencia al mercado.



Por otra parte, la agenda también contempla un proyecto de ley que considera la eliminación de la faculta de no otorgar derecho a retracto para las compras por Internet y el fortalecimiento de la venta de medicamentos online, lo que se conoce como "Farmacia Digital".



Además, el paquete de medidas añade la obligación para las empresas de revisar el registro "No Molestar", para evitar el acoso a clientes que pidieron explícitamente no recibir llamados telefónicos; la validación de certificaciones de agencias extranjeras para la importación de remedios, evitando una doble certificación de fármacos ya visados internacionalmente; y la armonización de la reglamentación de colados y picados con el resto del mundo.