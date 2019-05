FMI autoriza al gobierno de Macri vender dólares para intentar detener la devaluación del peso

La Casa Rosada recibió el vamos desde Washington. El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió autorizar al ejecutivo de Cambiemos -que lidera el mandatario Mauricio Macri- a que el banco central trasandino venda dólares para intentar frenar la devaluación del peso argentino, incluso si supera la banda de los $51.

Así desaparece la zona de no intervención establecida en octubre de 2018, entre los 40 y 51 pesos por dólar, con lo que el central puede utilizar sus reservas de casi US$ 72.000 millones para intentar estabilizar la moneda. La caída con fuerza de los pesos y la alta inflación, que en abril puede superar un 4%, cambia la estrategia.

El anuncio del banco central visado por el FMI permitió una leve mejora del peso trasandino en la jornada de este lunes, recuperando 1,48 unidades frente al dólar. Al cierre de los mercados financieros el cambio llegó a 44,30. La mayoría de los analistas estiman que la decisión de las autoridades macristas implica riesgos.

Primero porque las reservas son limitadas y si la intervención no funciona se agotarán los instrumentos contra la depreciación. Segundo porque cuanto más bajen las reservas, más costará pagar las cuotas del préstamo de US$ 57.000 millones del FMI y los vencimientos e intereses por unos US$ 36.000 millones. Tercero porque si los inversores estiman que la reducción de reservas aumenta el riesgo de default, la crisis puede acelerarse.