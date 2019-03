Fiscalizarán cumplimiento tributario de influencers

El Servicio de Impuestos Internos, en el marco de su plan de gestión de cumplimiento tributario 2019, revisará el desempeño tributario de los personajes que ganan dinero en redes sociales en su imagen.

Los llamados "influencers", según la entidad, son personas naturales que ganan dinero al representar un grupo objetivo y fidelizado que los sigue en sus redes sociales, donde hacen publicidad de diversos productos.

Según indicó Víctor Villalón, del área de fiscalización del SII a El Mercurio, esta iniciativa busca identificar y caracterizar a estos personajes y su actividad económica.

"Lo primero que tratamos de hacer es formular un listado de personas que en este caso están operando como influencers. Si esas personas tienen domicilio y residencia en Chile tienen que dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Por tanto, si están obteniendo una renta o un incremento de patrimonio, tienen que considerar la misma en su declaración personal de impuestos", explicó.

El titular del área de fiscalización del SII precisó que, "como es un tema nuevo (los influencers), no necesariamente partimos de la base de que hay evasión. Más bien lo que nos acreditan los estudios que hacemos es que muchas veces estas personas no conocen sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, nuestra primera llegada hacia ellos es a través de las entrevistas y consultas, e invitándolos a que se pongan al día en estas obligaciones".

En estas reuniones, se les advirtió de los eventuales tributos que deben pagar y que tendrían que incluir en su declaración de impuestos, hecho que no cayó bien a algunos "influencers", como Karol Lucero. "Me parece muy bien que el SII comience a fiscalizar a quienes evaden impuestos, ¿pero cuántos son los influencers? Ojalá el SII pusiera mano dura a los grandes evasores de impuestos, a las personas que muchas veces ocupan artimañas para evadir impuestos millonarios, que perjudican a muchas personas, creo que ahí es por donde hay que partir", declaró.

Por su parte, la cocinera Daniela Castro reveló que paga impuestos a través de sus boletas y que tenía entendido "que así lo hacen las marcas cuando trabajan con influencers. No entiendo cómo el SII lo va a fiscalizar, tampoco sé por qué ponen particular empeño sobre la gente de las redes sociales, eso es un poco absurdo".

Por otro lado, la modelo y conductora de TV "Kika" Silva apoyó la iniciativa. "Las personas que hacen una promoción chica da lo mismo, pero la gente que vive de eso ya es un tema más grande, tienen que hacer algo con el tema de los impuestos", dijo. Y en la misma línea, Begoña Basauri calificó como "buena señal", lo que está ocurriendo. "Las redes sociales y el mundo virtual son algo súper presente hoy. No porque no sea tangible no es real", afirmó.