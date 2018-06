Ffrench-Davis: "Los grandes empresarios están más contentos con Piñera, es indudable"

El economista Ricardo Ffrench-Davis analizó los resultados del Imacec de abril, que arrojó un crecimiento del 5,9 por ciento.

En conversación con ADN Hoy, el académico le restó méritos al gobierno actual y señaló que la frase del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, -que dijo que "poco a poco van llegando los tiempos mejores"- está "poco aferrada a la realidad".

Ffrench-Davis explicó que "la economía no puede crecer de repente mucho más de lo que crecía 12 meses atrás si no hay capacidad instalada disponible, la que no se crea con la futura disponible".





"En 2013 y 2017, el PIB efectivo creció más lentamente que la capacidad productiva que se fue creando. Eso fue dejando un espacio de equipos, maquinarias, infraestructura y empleo subutilizado. Toda esta gente estaba pasando de formal a informal, se estaba subtulizando la capacidad productiva para Chile", puntualizó.

Para el economista, esta capacidad productiva empezó a reutilizarse "ya a mediados de 2017. El primer semestre fue muy negativo, estuvimos rondando mucho alrededor del cero. Desde mayo o junio empezamos a ascender al uno, en agosto al dos, en octubre, noviembre y diciembre al tres por ciento".

En la visión del facultativo, el buen resultado del Imacec -el mejor en los últimos cinco años- es "simplemente reutilización de capacidad productiva, porque el mundo no estaba tirando para arriba".





"Chile tiene capacidad instalada, sea quien sea el Presidente, salvo que pase algo catastrófico, que llegue un troglodita al poder cosa que no era ni Piñera, ni Guillier, ni Carolina (Goic)", precisó.

En esa materia, para Ffrench-Davis "lo que pasa en estos meses depende mucho de lo que se heredó, una economía que estaba sólida, sostenida y sostenible".

De hecho, aseguró que "en enero, dije que Chile puede crecer entre cuatro y cinco por ciento gracias al tirón de afuera, cuando todos estaba proyectando un tres por ciento".

"Los grandes empresarios están más contentos con Piñera, es indudable. Por eso uno espera que reactiven su inversión", concluyó.