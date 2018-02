Facebook acumuló un 56% más de ganancias en 2017

Los millones no faltan en Facebook. La mayor red social cerró el ejercicio 2017 con una cifra de negocio por 40.650 millones de dólares. Es un 47% más alta que hace un año. Los ingresos generados por 2.130 millones de usuarios le aportaron un beneficio de US$ 15.930 millones, que representan una mejora del 56% en su ganancia.

La plataforma creada por Mark Zuckerberg aumenta sus ingresos, pero su base de seguidores no crece a ese nivel. Los usuarios activos diarios cayeron por primera vez en Estados Unidos y Canadá, su mayor mercado. También es objeto de la presión de los reguladores y tuvo que modificar los parámetros para la selección de noticias.





Informa El País que Zuckerberg anticipó que los cambios harán que los usuarios pasen menos tiempo en la plataforma, lo que puede restar interés publicitario. "Nos centraremos en asegurar que Facebook no es solo divertido de utilizar, sino también que es bueno para el bienestar de la gente y la sociedad", explicó sobre el nuevo modelo.

Los efectos aún no se notan en el rendimiento, ya que la facturación de Facebook en el cuarto trimestre mejoró un 47% (US$ 12.970 millones) y un 20% el beneficio (US$ 4.270 millones). La red social explicará durante los próximos meses qué hará con el efectivo, que puede invertir en nuevos productos o en centros de datos.