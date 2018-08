Expresidente de la Sofofa: "Las mismas tonterías que hizo Julio César las hace Piñera ahora"

El expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) durante el gobierno de Salvador Allende, Orlando Sáenz Rojas, relató parte de su carrera como empresario contrario a la Unidad Popular y su vida actual como escritor.

En revista Capital, confesó que "he conocido a más de 15 presidentes de Chile. Me tocó ser adversario político de Salvador Allende, pero eso no quiere decir que no lo apreciara como ser humano".

"Luchaba contra él pero al mismo tiempo sentía su embrujo, era un personaje muy querible. Lo mismo me pasó con Fidel Castro cuando estuve con él en Cuba por ahí por el año 1985, nos pasamos la noche conversando hasta que amaneció", relató.





Sobre su período al mando de la Sofofa entre 1971, Sáenz reconoce que "me gustaría haber tenido ese cargo como pienso hoy. La historia de Chile sería distinta. No me arrepiento, pero lo habría hecho mejor".

"Allende cayó en términos de factibilidad política con el paro que convocamos en noviembre del 72 y luego agonizó nueve meses más hasta la tragedia que fue el Golpe y que pudo evitarse", puntualizó.

Para el exdirigente gremial, "si Allende hubiera oído los tambores a tiempo, no habría pasado lo que pasó. Fui a Washington en octubre del 73 con la instrucción de decirle a los gringos, a Kissinger directamente, que habría un gobierno militar el tiempo necesario para plebiscitar una constitución nueva y que máximo en tres años se volvería a una estructura republicana".

"Luego Pinochet, a través de la verticalidad del mando, impuso 17 años de poder personal. Ese fue el segundo Golpe de Estado que desvió completamente las intenciones primeras. ¿Qué haría distinto si volviera a vivir? Habría amarrado mejor el paquetito con los militares", afirmó.





Sobre su vida vinculada a la literatura, Sáenz reflexionó que "la grandeza de Shakespeare es mostrarle la universalidad del personaje, Otelo existe todos los días".

"El ser humano en seis mil años de historia que conocemos ha cambiado todo, pero sigue siendo el mismo. Con los mismos apetitos y las mismas pasiones. Las mismas tonterías que hizo Julio César las hace Piñera ahora", añadió.

Para el autor de "Testigo privilegiado" y "¿Cuentos o recuerdos?", "se inventarán bombas atómicas, cohetes supersónicos, pero la fuerza más grande que existe en la naturaleza es la razón humana".

Sobre el papel de los empresarios, Sáenz aseguró que "no somos distintos de los dentistas o los alfareros. La gente habla de nosotros porque vivimos en una época materialista y por lo tanto somos estrellas, ya que nos dedicamos a lo que todo el mundo quiere, que es la generación de riqueza".