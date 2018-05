Explosión en Sanatorio Alemán: SEC formula cargos por fuga de gas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló este martes cargos contra las empresas GAS SUR, Sanatorio Alemán y Constructora ISD, por su eventual responsabilidad en la fuga de gas que originó la explosión en el recinto, el 21 de abril, y que causó la muerte de tres personas.

El organismo fiscalizador tomó esta decisión, luego de terminar la primera parte de su investigación, que permitió comprobar que la filtración fue originada por una perforación a la red de gas natural, por parte de los dos trabajadores que finalmente fallecieron, quienes se encontraban realizando arreglos de infraestructura.

En el caso de GAS SUR, los cargos son por no revisar periódicamente la matriz interior de gas; no conservar los antecedentes y planos de construcción de la matriz interior de gas (empalme); prestar el servicio de gas a instalaciones que no se encontraban inscritas en SEC; y no adoptar medidas adicionales de seguridad respecto del empalme.

En tanto, para el Sanatorio Alemán se formularon cargos por no declarar instalaciones interiores de gas, mientras que para la empresa constructora ISD, que realizaba las labores de remodelación, los cargos fueron por ejecutar trabajos sobre la red de gas sin adoptar medidas de seguridad para evitar daños.

Las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la propia institución, tras lo cual viene un período de análisis y evaluación con miras a la eventual aplicación de sanciones y multas, las que podrían llegar hasta las 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), aunque se adelantó a señalar que el monto final dependerá del mérito de la investigación.