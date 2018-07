Estados Unidos ratifica su guerra comercial con China en medio del G20

La guerra comercial sigue. El G20 reúne en la ciudad de Buenos Aires a los ministros de finanzas, donde la distancia de Estados Unidos con China y la Unión Europea es clave en las citas. Por algo el secretario del tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró que esperan que "China avance hacia un comercio más balanceado".

Los norteamericanos evalúan aplicar aranceles a la totalidad de los bienes chinos que cada año ingresan a EE.UU. por un valor de 500.000 millones de dólares. El ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, pidió medidas que garanticen el libre comercio: "Las ganancias son mejores cuando colaboramos entre todos".

Donald Trump impuso un arancel del 25% a productos chinos por 34.000 millones de dólares, a los que podría sumar otros US$ 16.000 millones. También estudian un impuesto de 10% a bienes valorados por US$ 200.000 millones. Trump tiene en mente el déficit comercial de US$ 505.000 millones que EE.UU. tiene con China.

Mnuchin dijo en Buenos Aires que su país tuvo "muchas reuniones privadas" y reconoció que "para nosotros el objetivo es vender más bienes. La única restricción es por cuestiones de seguridad, pero tenemos un mercado muy abierto".

La cumbre servirá a EE UU para tratar de sumar apoyos a su batalla con China, sobre todo entre los países del G-7, que reúne a las economías desarrolladas. El ministro de economía francés, Bruno Le Maire, hizo un llamado a Estados Unidos para "respetar las reglas multilaterales y a respetar a sus aliados".

"No podemos entender por qué nosotros, europeos, nos vemos afectados por el aumento de aranceles comerciales decidido por EE.UU.", agregó Le Maire. La titular del Fondo, Christine Lagarde, dijo que "en el peor escenario, las medidas actuales pueden tener un impacto de alrededor de 0,5 puntos (negativos) del PIB global" en 2020.