Eléctrica sureña deberá pagar $7 millones por multa de la SEC tras corte de servicio en 2015

La Corte Suprema confirmó la multa de 150 UTM ($7.003.950) que aplicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa eléctrica Luz Parral S.A. por interrupciones del servicio durante temporales registrados en la zona, en julio y agosto de 2015.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal revocó la resolución que había anulado la sanción dictada por el organismo fiscalizador.

"No parece razonable la resolución reprobada cuando infiere que los antecedentes ponderados por el instituto fiscalizador no permiten apoyar el incumplimiento de las instrucciones que la autoridad atribuye a la empresa eléctrica, por no haberse especificado las exigencias idóneas al efecto, desde que la reclamante dice conocer esas instrucciones", comienza el fallo.

Y agrega: "Se limita a censurar que la autoridad administrativa no las consideró suficiente, sin que se haya aparejado a los autos ningún otro elemento tendiente a desvirtuar esta imputación, o demostrativo que las medidas tomadas fueron las adecuadas como se le incrimina en la resolución sancionatoria, de modo que el recurso de apelación propuesto debe acogerse".

"Se revoca en lo apelado la sentencia de diez de noviembre recién pasado, que acoge parcialmente la acción y, en cambio, se declara que ésta se rechaza íntegramente, y se mantienen, tanto los cargos como el monto de la multa aplicada por la Resolución Exenta Nº 11.916, de 13 de enero de 2016, esto es, la cantidad equivalente a 150 UTM", concluye.