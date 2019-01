El BCRA de Argentina compra $60 millones de dólares para intentar frenar la devaluación

La crisis económica en Argentina no deja en paz al peso trasandino. El Banco Central de la República de Argentina (BCRA) debió sumar dos jornadas gastando en la compra de dólares para evitar una nueva devaluación de la moneda local.

En días consecutivos el BCRA debió adquirir 60 millones de dólares para evitar que superara la banda, y en la segunda jornada estuvo cerca del máximo diario que estableció en la política cambiaria que pactó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

El jueves gastó US$ 20 millones y el viernes US$ 40 millones, cerca de los US$ 50 millones fijados como límite con el Fondo Monetario Internacional. Informa Página 12 que el precio de la divisa estadounidense se ubicó en 37,38 pesos argentinos.

El Banco Central de la República Argentina indicó que la entidad mantendrá "la cautela en su política de intervención para la compra de divisas", agregando que "no vamos a tomar dólares del Tesoro porque así quedó estipulado en el acuerdo firmado".