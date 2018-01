Economista jefe del Banco Mundial se retracta de sus dichos sobre el informe Doing Business

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, aclaró sus dichos en la polémica entrevista que dio para The Wall Street Journal, en donde señaló que la organización financiera alteró el ranking de competitividad empresarial Doing Business, provocando un perjuicio en contra de Chile durante el mandato de Michelle Bachelet.



A través de su blog, señaló que "en una conversación con un periodista, hice comentarios sobre el informe que daban la impresión de que yo sospechaba de una manipulación política o una parcialidad. Esto no fue lo que quise decir o pensé que dije".



Romer ofreció sus disculpas a Chile y a cualquier otro país en donde se haya transmitido una impresión equivocada con respecto al estudio Doing Business.



El jefe se retractó en su blog añadiendo que "no he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe ni en ningún otro del banco" y que la reflexión general de que se puede hacer un mejor trabajo no tiene que ver con la legitimidad de este.



Lo que sí reconoce Romer es que "siempre habrá espacio para explicarnos más claramente. Lamento que en mi intento de promover la claridad, yo mismo no fui claro".



Recordemos que durante esta jornada el Banco Mundial desacreditó al economista jefe del organismo, indicando que no fue parte de su visión.