Director del INE y el IPC: 'La cifra publicada en octubre de 0,4% debió ser 0,5%'

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, profundizó los detalles de la denuncia de que se manipularon las cifras del organismo para afectar al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El lunes 13 de mayo se informó que se había detectado una manipulación durante agosto y septiembre de 2018, pero ahora se agrega el mes de octubre.

El economista y académico de la Usach explicó que en el caso de agosto se afectaron a 626 precios, y en septiembre unos 363 registros, lo que terminó compensando las alteraciones a la medición de la inflación, pero afectaron para octubre.

Si bien en septiembre hubo un movimiento aparente de precios no explicado técnicamente, no hay efecto final en el valor del índice que debíamos publicar. No obstante, eso sí impactó sobre octubre, dado que se movió la base sobre la que octubre se compara", explicó Pattillo. "Si bien en octubre no hay indiciones de manipulacion", éste fue afectado por septiembre: "Por lo tanto la variación de octubre publicada de 0,4% debió ser 0,5%"

"No encontramos evidencia de ningún tipo de manipulación para los años 2017 y 2016", detalló Pattillo antes de explicar que no puede entregar más información porque se está investigando tanto internamente como por parte de la Fiscalía.