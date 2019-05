Director del INE: Está descartado el error, hay indicio potente de manipulación del IPC

Frente a la Comisión de Hacienda del Senado, el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Pattillo, indicó que no hay dudas en torno a que en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor no existió un error, sino que una manipulación de datos.



De acuerdo a reacciones que recogió La Tercera, el directivo sostuvo que "un error es fácil de identificar dado los protocolos internacionales que el INE sigue en forma muy precisa. Está descartado el error, aquí existe un indicio potente de manipulación".



Recordemos que la alteración se consignó tras la última revisión entre 2016 y 2019, y que hubo alteración de datos en agosto, septiembre y noviembre del 2018, con respecto al IPC mensual.



Pattillo comentó acerca del proceso que se lleva a cabo para poder dar cuenta con respecto a los problemas que puedan surgir en la elaboración del índice.



"Cuando uno mueve un precio, debe explicar por qué lo hace: fue mal tomado, o está fuera de todos los rangos, o fue sustituido, y eso queda anotado. En este caso, eso no ocurrió y las modificaciones fueron hechas en bloque, sin explicación. Ello, de acuerdo a la metodología del INE y de cualquier institución que calcule el IPC en cualquier parte del mundo, es manipulación", recalcó.