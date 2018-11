Denuncian un grave abuso laboral para contratar trabajadores sin pagar salario

El desempleo en Chile se ubica en el 7,1% según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y eso aumenta el número de personas que buscan trabajo. Ese hecho derivó en una grave denuncia de abuso laboral en la Región del Maule.

El caso involucra a Daniela -que pide reserva de su nombre por temor a represalias-, quien a través de Facebook viralizó una conversación vía WahtsApp que sostuvo con un encargado del restaurant Vida Sana Bistró de la ciudad de Talca.

Ella contactó al local por un anuncio publicado en Facebook para desempeñarse como garzona de medio tiempo. Su sorpesa fue que le plantearon cumplir un turno de cuatro horas pero sin salario alguno y sólo recibiendo las propinas de los clientes.

"No hay salario fijo, sólo propinas", escribió el sujeto, quien agregó más adelante que como aporte el restaurante incluía "el almuerzo". Al cuestionar el modelo de trabajo el encargado del restaurant, quien creía que hablaba con un hombre, le dijo "tu perfil es más de líder sindical. No calificas para este trabajo".

Ella comenta a ADN que "este tipo de empresarios cree que los trabajadores, sea quien sea, no tienen amparo legal, pasando a llevar a cualquier persona (...) No me gustaria que ningun trabajador tenga que exponerse de este modo".

Daniela espera "que esta experiencia sirva de lección a las personas que buscamos trabajo, para no dejarnos humillar ni amedrentar por el hecho de necesitar traer el sustento al hogar. No mas abuso ni precarización laboral". Tras la denuncia Vida Sana Bistró bajó su página de Facebook y su encargado no pudo ser contactado.