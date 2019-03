Dávalos contra Bosé por dichos sobre Bachelet: 'Al tirano le cantó y le bailó bonito'

Sebastián Dávalos, que se prepara para enfrentar la arista por estafa en el caso Caval, calificó de “desafortunadas” las últimas declaraciones emitidas por el cantante Miguel Bosé en contra de su madre y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En un tuit, el artista español criticó a la expresidente chilena, a la que antes había mandado a "mover las nalgas", por su actuar en la situación que atraviesa Venezuela y la comparó con lo sufrido en Chile bajo el régimen de Pinochet: "¡Bachelet cobarde, Bachelet indigna de su puesto, Bachelet cómplice, Bachelet ciega, Bachelet fuera!", escribió.

"No sé si tendrá un tipo de trastorno, problema o necesidad de volver a la palestra pública; no sé, me parecen lisa y llanamente desafortunadas las declaraciones", dijo Dávalos a la prensa, a la salida del Tribunal de Rancagua.

El hijo de la exmandataria recordó que el hombre de Si tú no vuelves partició del Festival de Viña del Mar durante la dictadura de Augusto Pinochet y "al tirano, al dictador, le cantó y le bailó bonito en el Festival de Viña y parece que no se acuerda".