Corte Suprema confirma multa de la SVS a expresidente de La Polar Pablo Alcalde

La Corte Suprema confirmó este martes la multa de 25.000 UF ($677.975.000) aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al expresidente del directorio de la empresa La Polar, Pablo Alcalde.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había anulado la infracción aplicada al exejecutivo por presentar información maliciosamente falsa al mercado, presentar información falsa en una Oferta Pública de Acciones y entregar datos falsos a los accionistas.

"En efecto, la alegación de infracción al principio del non bis in ídem no formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que en la demanda el actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción administrativa y la falta de participación en los hechos imputados por la Superintendencia de Valores y Seguros, ahondando en razonamientos relacionados con la prueba rendida en sede administrativa que, a su juicio, acreditarían la falta de conocimiento de su representado respecto de la práctica de repactaciones unilaterales masivas realizadas por los ejecutivos de La Polar en relación a su cartera de clientes morosos", señala el fallo.

Agrega que "no cambia por la circunstancia de que conociendo de un recurso de queja deducido en otro proceso entre las mismas partes y relativo al mismo procedimiento administrativo sancionatorio, esta Corte haya expresado en los fundamentos de la sentencia que el reproche de non bis in idem de que aquí se trata podría ser conocido en el presente proceso".