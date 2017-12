Coordinadores económicos de los comando de Guillier y Piñera se enfrentaron en debate Aipef

Frente a frente los hombres que llevan las riendas económicas de los dos candidatos en carrera por el sillón en La Moneda confrontaron sus posturas sobre crecimiento, empleo, pensiones y productividad.

A solo días de la segunda vuelta, Rodrigo Vergara por el lado de Piñera y Osvaldo Rosales por la vereda de Guillier se encontraron en el debate organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas.

Allí, el jefe del comando del candidato por el oficialista abrió los fuegos y mató dos pájaros de un tiro, mandó recado a los empresarios por el crecimiento y al Frente Amplio en materia de pensiones.

"Cuando entremos a la Moneda, no te quepa la menor duda el estado de ánimo va a cambiar, después del pánico, el nerviosismo y el paroxismo del presidente de la bolsa las apreciaciones son más cautas, están preparándose para un resultado que no querían (...). El hecho de los dirigentes del FA que opinen A o B es muy respetable, pero nosotros somos otra candidatura y nosotros somos las que pasamos a segunda vuelta, sobre las AFP aspiramos para ir marchando hacia un sistema de seguridad social, no estamos postulando un sistema de reparto, porque tiene logros en el corto plazo pero insustentables en el largo plazo", sostuvo.

Por otra parte, el coordinador económico del comando de Piñera, el expresidente del Banco Central acusó al bando contrario de un ofertón laboral de 900 mil empleos en medio de un crecimiento bajo. Vergara apuntó a Hacienda, desde donde celebraron el IMACEC el 2,9% en octubre.

"Es un problema de la candidatura de Senador Guillier, que de alguna forma sigue pensando que esto es mala suerte, celebró el 2,9% como si fuera una gran victoria, pucha que nos bajó la vara. Es como celebrar que solo perdimos 3-0 con Brasil. Subamos la vara", sostuvo.