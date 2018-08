Conapyme y propuesta de salario mínimo: "Podemos caer en la informalidad"

El presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Juan Araya, aseguró que el alza del salario mínimo a $300 mil para marzo de 2019 y proyectos como el de sala cuna universal representarán un inconveniente si no se aprueba el pago a 30 días a los negocios pequeños.

"No es como la gran empresa que puede subir los valores. Un retail puede subir un peso y con eso va a suplir el mayor pago", dijo en ADN Hoy.

"No nos pagan a los 30 días, pero a los 30 días tengo que pagar los sueldos, las imposiciones, el IVA. Cuando una empresa mayor paga a 30, 90, 120 días, estoy en riesgo de quiebra, porque normalmente las pymes tiene poco capital", agregó.

Araya afirmó que si esto no se soluciona, al entrar en vigencia el nuevo sueldo mínimo, puede fomentar la contratación informal.

"Muchas veces, si tengo tres trabajadores y cuando tenga que pagar 300 mil pesos a cada uno, no me alcance, voy a llegar a un acuerdo y vamos a pasar a la informalidad, si no van a cerrar el negocio", dijo.