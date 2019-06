China alerta a Estados Unidos: No tememos una guerra comercial y combatiremos en ella

Las amenazas y los aranceles encontraron respuesta desde Asia. El gobierno de China publicó un libro sobre las negociaciones con Estados Unidos, en el que presenta una lista negra de empresas "poco fiables", los retrasos en los controles de aduanas y una investigación sobre FedEx por desviaciones de envíos destinados a Huawei. La guerra comercial entre Pekín y Washington suma un nuevo capítulo.

El viceministro de comercio chino, Wang Shouwe, advirtió a la Casa Blanca que "China no va a ceder en cuestiones de principio. China no quiere una guerra comercial, pero no teme una y combatirá en ella si es necesario". Según el Palacio de Taipéi la ausencia de negociaciones es responsabilidad de Washington y precisa que acusarlos hacer fracasar tras 11 rondas les parece "irresponsable".

Shouwe aseguró ante los medios de comunicación que "si la parte estadounidense quiere usar una presión extrema, escalar las fricciones comerciales, obligar a China a someterse y hacer concesiones, es algo absolutamente imposible". Informa El País que la actuación de ambos gobiernos indican que los dos países se preparan para que su conflicto comercial sea una larga guerra de trincheras.

La escalada de declaraciones también las ratificó el ministro chino de Defensa, Wei Fenghe, quien en el mayor foro de seguridad en Singapur resumía la posición de Pekín precisando que "si Estados Unidos quiere hablar, tenemos la puerta abierta. Si quieren un enfrentamiento, estamos preparados". Este sábado entró en vigencia la subida de aranceles hasta el 25% a 200.000 millones de dólares de productos chinos.