Canadá no tiene trabajadores: 430.000 empleos no lograron llenarse

Mientras en algunos países desprecian a los inmigrantes, en otros los buscan. Es el caso de Canadá, que en los últimos cuatro meses no pudo completar 430.000 empleos por falta de postulantes. Se trata de una economía cuyo Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los 1.653 billones de dólares en 2017 y cuyo desempleo es el más bajo desde 1976 con solamente un 5,3%, el que en último año cayó 1,2%.

En 2018 crearon 219.000 puestos pero el país no da abasto para cubrir la necesidad de recursos humanos. El problema creciente afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Un informe de la Federación de Negocios Independientes de Canadá (CFIB), un gremio que reúne a más de 110.00 empresarios, precisa que las vacantes sin cubrir aumentaron del 2,9% al 3,3%.

"La gente se está jubilando y no somos capaces de remplazar sus habilidades", explica la vicepresidenta de la empresa Automatic Coating, Jocelyn Bamford, al Diario El País. "Necesitamos soldadores y mecánicos", cuenta la directora de recursos humanos de la compañía KTG, Laurence Tardif. "Tenemos dificultades para contar con personal", relata Magali Dion, la encargada de una empresa agrícola.

Las dificultades son tema de estado y el gobierno de Justin Trudeau, del Partido Liberal de centroderecha, anunció a fines de 2017 un plan de tres años para aumentar la llegada de migrantes. En 2018 Canadá debía recibir algo más de 300.000 personas, en 2019 serán 330.000 y en 2020 llegarían 340.000. Se trata de un plan que representa el 2,6% de la población canadiense que llega a poco más de 37 millones de habitantes.

Los expertos aseguran que la cifra no alcanza y para 2021 debieran atraer 450.000 trabajadores extranjeros. En paralelo mantienen programas de empleos temporales y en 2017 emitieron 286.000 visas. Quebec es una de las provincias complicadas y de las 430.000 vacantes casi 118.000 están allí. La consejera delegada de manufactureros y exportadores, Véronique Proulx, resume que "las fábricas no llegan a cumplir sus metas".

La oferta de empleo no es el único factor para que los inmigrantes lleguen a territorio canadiense, porque el salario medio es de 15,7 dólares por hora, lo que traducido al formato chileno significan US$ 3.768 mensuales, algo más de $2.590.000. Y la intención del empresariado es que los permisos se basen "en la empleabilidad y no en función del nivel de formación académica", como precisa Stéphane Forget, el presidente de la federación de cámaras de comercio de Quebec.