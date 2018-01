Banco Mundial anuncia auditoría externa para analizar indicadores manipulados contra Chile

El Banco Mundial anunció que realizará una auditoría externa al ránking Doing Business luego que el Economista en Jefe de la entidad denunciara cambios "injustos" y "engañosos" a su metodología para perjudicar el gobierno de Michelle Bachelet.

"En sus 15 años de existencia el Índice Doing Business ha sido una invaluable herramienta para que países mejoren el clima de negocios", aseguró la institución afirmando que han sido varias veces fiscalizados de forma interna como externa.

El comunicado cierra que "a la luz de la preocupación expresada por nuestro Economista Jefe en los medios y nuestro compromiso con la integridad y la transparencia, realizaremos una revisión externa a los indicadores de Chile del reporte Doing Business".

It is important to note that we treat all countries equally in our research, and the Doing Business indicators and methodology are designed with no single country in mind but so that the overall business climate can be improved.