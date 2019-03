Banco Central de Argentina sale a frenar la devaluación y sube la tasa de Letras de Liquidez

La devaluación que vivió el peso argentino el jueves, tuvo una leve mejora tras la intervención del Banco Central de Argentina. La moneda trasandina llegó a transarse en 43,5 unidades por dólar, con una caída de 4%, un registro mínimo al nivel de la crisis de 2001. La entidad aumentó en seis puntos la tasa de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq), logrando llevar la moneda estadounidense a 42,8.

Informa Página 12 que el equipo económico de Mauricio Macri, "cuenta con otra carta para intentar contener la corrida. Se trata de las divisas que ingresarán por el préstamo del Fondo Monetario Internacional este mes. Son cerca de 10 mil millones de dólares". El paralelo los resultados del índice de expectativas del mercado establecen que la subida de los precios llegó a casi el 32% y la caída del PIB está en 1,3%.

Informa Clarín que el BC de Argentina no puede intervenir directamente el mercado cambiario, ya que "mientras la divisa permanezca dentro de la banda de no intervención cambiaria, que es de entre $ 38,81 y $ 50,23, la entidad monetaria no puede salir a vender para bajar el precio", luego del acuerdo que realizó el ejecutivo de Cambiemos en la firma del rescate del Fondo Monetario Internacional.