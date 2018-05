Asociación de Isapres: Es socialmente inaceptable que mujeres paguen más, pero no es un capricho

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, aseguró que es "inaceptable" que las mujeres paguen más en el sistema, pero aseguró que los valores de los planes no pueden ser calificados de "discriminatorios".

"Nos hemos dado cuenta que, desde el punto de vista social, aplicar tarifas distintas por sexo es absolutamente inaceptable", dijo en ADN Hoy.

Caviedes explicó que las isapres fueron creadas como un seguro individual, por lo que "el riesgo se analiza de forma individual". "Por eso hay distintas tarifas. Por sexo y por edad hay gastos muy diferentes. Las mujeres gastan entre dos y tres veces más que los hombres, usan el doble de licencia médicas. Es evidente que las tarifas entre hombres y mujeres tienen que ser distintas", dijo.

"No es por capricho. Es la tarificación que corresponde por el riesgo", agregó.

El representante de las aseguradoras afirmó no pueden igualar las tarifas de manera independiente. "Se requieren herramientas técnicas, mecanismo de compensación de riesgo, que permita diseñar estas tarifa planas, sin diferencias de sexo ni por edad”, dijo.

Sobre las reformas que planean el Gobierno, Caviedes afirmó que no han conversado sobre los cambios que vienen. "Yo no he escuchado ninguna propuesta concreta de cómo va a funcionar el sistema", declaró.