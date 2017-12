Asociación de AFP: Fue un error no haber impulsado antes una reforma previsional

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, reconoció que debieron hace mucho tiempo abrirse a una reforma previsional ya que "las pensiones no responden a las expectativas de la gente".

"Aquí hay que apurar el tema. Necesitamos una reforma previsional en el año 2018 sí o sí. Nosotros no vamos a volver a cometer el error institucional de no clamar por avanzar en una reforma previsional. Fue un error que cometimos antes, de no haber impulsado una serie de cambios que hoy todos concordamos", comentó Santa Cruz.

El dirigente gremial cree que "me parece razonable que, habiendo nuevas autoridades electas que van a asumir en el corto plazo, sean las nuevas autoridades electas las encargadas de sancionar una buena reforma previsional", concluyendo que "se lo vamos a decir a este gobierno, al que viene y a todos".