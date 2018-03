Así gastaron las empresas el dinero que obtuvieron con la rebaja de impuestos de Trump

El argumento del mandatario estadounidense Donald Trump y los republicanos, fue que la rebaja impositiva sería una gran noticia para los trabajadores. Dos meses después, la realidad muestra que los grandes beneficiados son las corporaciones y sus accionistas.

La pregunta de Bloomberg fue qué estaban haciendo las empresas con ese ahorro. Evaluaron el aumento en el gasto y calcularon las ganancias impositivas, descubriendo que los ahorros en impuestos fueron más grandes de los esperados.

Vieron que más de la mitad de las compañías anunciaron bonos por una vez y que un grupo otorgaría aumentos reales, los que fueron pequeños comparado con lo anunciado. Así la mayoría de las empresas ahorraron más de lo que planeaban gastar.





El medio asegura que hubo relaciones públicas en los anuncios y ejemplifica con Comcast Corporation, que gastaría US$ 50 mil millones en los próximos cinco años para crear puestos de trabajo, pero es lo que la misma compañía ha gastado en capital en el pasado, antes de que aumentaran las ganancias impositivas.

Las compañías anunciaron planes para menos del 80% de sus ahorros impositivos, pero entre las ganancias retenidas -que aumentan el valor de las acciones-, los aumentos en recompras y dividendos, aproximadamente el 60% de los nuevos beneficios tributarios van a los accionistas y un 15% para los empleados.

Un gráfico muestra que el ahorro impositivo de las empresas alcanzó a los 54,5 billones de dólares, las que destinaron US$ 33,4 billones (61,2%) a recompra de acciones, al aumento de dividendos, a gastos de capital y otros beneficios. Para los trabajadores destinaron sólo US$ 8,1 billones (14,8%) y en filantropía US$ 1,4 billones (2,6%).