Argentina paga intereses de 73,3% para sostener al peso

Argentina logra contener la devaluación a un costo altísimo. El banco central paga hasta 73,3% de interés para que los bancos no destinen su dinero al dólar. A cambio entregan letras de liquidez, que llaman Leliq, un bono de vencimiento semanal del gobierno de Mauricio Macri. El plan oficial es que absorban toda la cantidad posible de pesos y achiquen la base monetaria para reducir una inflación que se acercará al 50%.

El central se comprometió a no emitir moneda y desde el lunes, cuando se inició el plan, absorbió pesos por el equivalente a 11.153 millones de dólares. "Si no hay emisión, no hay pesos para comprar dólares", resumió el ministro de hacienda, Nicolás Dujovne. El derrumbe del peso y la subida imparable de la inflación, son el lastre de la economía macrista. Por eso Macri obtuvo un rescate del FMI por 57.000 millones de dólares.

El costo del plan es claro: tasas de interés altísimas y más recesión por el derrumbe del crédito y el consumo, y las ganancias extraordinarias de las inversiones financieras. El peso recuperó terreno frente al dólar pero la tasa de interés de las Leliq pasó de 67,7% a 73,3%. Es una victoria mínima. "Si se estabiliza el dólar, pero las tasas no bajan, el patrimonio del Banco Central se derrumba", explica el consultor Fausto Spotorno.

Ese plan cuesta 23 millones de dólares diarios, en concepto de intereses pagados a los bancos. La tasa pública se derrama sobre todo el sistema privado. El ministro Dujovne ya advirtió que Argentina enfrenta meses de recesión económica y que este 2018 la caída del PIB estará por encima de los dos puntos. El resumen final es que el escenario no parece propicio para el crecimiento.