Andras Uthoff: "Si no se cambia el paradigma, las pensiones no van a mejorar"

El economista de la U. de California en Berkeley, Andras Uthoff, analizó la propuesta de la bancada del Partido Socialista para reformar el sistema de pensiones.

El exmiembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional -también conocida como Comisión Bravo- destacó que "por primera vez, tenemos apoyo de una bancada política, de apoyar un cambio de paradigma".

Para Uthoff, "si no se cambia el paradigma, las pensiones no van a mejorar" y manifestó que la modificación que propuso el Gobierno de Bachelet "avanzaba, pero no lo suficiente".





"Lo radical de la propuesta que se hace ahora con apoyo de los senadores, es que parte de la cotización que actualmente se destina a las AFP, se desviaría a un ahorro colectivo", subrayó.

El economista advirtió que "si seguimos con este paradigma de que 'cada uno se rasca por su propia cuenta' y con un mercado de trabajo como el que tenemos, claro habrá alguna gente que le irá relativamente bien, pero al 80% estamos viendo que le está yendo mal".

Uthoff explicó que en 1981, cuando se crearon empresas administradoras de cuotas de ahorro, "la cotización del trabajador pasó de ser por derecho adquirido a participar en un mercado de ahorro".

"Entonces, transformamos a los trabajadores en consumidores, pero sin informarlo. Eso es una locura, eso no es protección social", concluyó.

