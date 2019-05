Andras Uthoff: "Hay una necesidad de una pensión básica universal. Garantizarle un piso a todos"

El economista Andras Uthoff, uno de los integrantes de la Comisión Bravo que estudió reformar las AFP durante el gobierno de Michelle Bachelet, conversó en La Prueba de ADN acerca de la aprobación en la Cámara de la idea de legislar el proyecto oficialista para modificar el sistema de pensiones.

"Hay una necesidad de una pensión básica universal. Garantizarle un piso a todos", señaló el experto apuntando a que "Chile tiene desde el año 1981 un mercado obligatorio de ahorro, en el cual un trabajador que tenía un derecho previsional asociado al trabajo pasó a ser asociado a su capacidad de ahorro".

Ulthof advirtió que con las AFP "menos del 16% logra financiar una pensión sobre el salario mínimo" ya que "los niveles de salarios en Chile son paupérrimos", y la cotización individual en el resto del mundo "se usa como un complemento y aquí es el pilar obligatorio".

"La edad de jubilación tiene un problema vinculado al mercado del trabajo", explicó el economista señalando que los cotizantes "están sobreviviendo, no ganando lo suficiente para ahorrar", y no es tan obvia la propuesta de que basta con aumentarla: "El registro de la gente que cotiza muestra que hay menos de un 5% o 10% con edad cercana a la jubilación. Ya no están en el sistema, te queda un 90% fuera, y eso significa que el mercado ya no los está empleando".