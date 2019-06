Amazon, Facebook y Google sufren en la bolsa por potencial investigación sobre monopolio

El gobierno de Estados Unidos vigila a los gigantes tecnológicos Amazon, Google y Facebook, por sus posibles prácticas monopólicas. Ante la potencial apertura de investigaciones en la Bolsa de Nueva York sufrieron las empresas: Facebook perdía más de 8%, Google bajaba 7% y Amazon caía cerca de 5%. Un acuerdo entre la Comisión Federal del Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia permitiría la indagatoria.

La información de The Wall Street Journal aclara que no está claro que la FTC tenga planes de lanzar formalmente una investigación antimonopolio sobre Facebook, pero The Washington Post adelanta que Amazon queda bajo el escrutinio de la comisión. El reparto de la jurisdicción sobre las grandes tecnológicas es el primer paso de Washington para evaluar cómo afecta el crecimiento de Silicon Valley.

Las acciones de Alphabet (matriz de Google) cayeron más de un 6%, igual que las de Facebook y dos puntos más que las de Amazon, provocando una caída del Nasdaq de 1,2%. Informa El País que la actividad de las tecnológicas es un desafío para la normativa antimonopólica, aunque no es claro que incurran en perjuicios contra los consumidores: no hay escaladas de precios, ni se reduce la elección de los clientes.