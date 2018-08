Agencia Fitch se suma a Moody's sobre análisis de deterioro fiscal con el primer gobierno de Piñera

Luego del reporte de la agencia calificadora de riesgo, Moody’s, con respecto al deterioro fiscal en el país que comenzó con el primer gobierno de Sebastián Piñera, ahora se sumó Fitch, quien reparó eso sí que el fenómeno se dio desde 2012 y no desde 2012.



En conversación con El Mercurio, Todd Martínez, analista de la entidad, expresó que "según las cifras del déficit, el deterioro comenzó en 2012 con la caída de los ingresos del cobre. Si bien la deuda bruta había estado subiendo antes, en buena parte eso reflejaba la recomposición de activos soberanos".



El experto no desestimó el argumento que dio el oficialismo, puesto que desde el Gobierno atribuyeron la rebaja en la nota crediticia al periodo del último mandato de Michelle Bachelet.



Sobre esto, consideró que el deterioro fiscal "se aceleró bastante en 2014", aunque volvió a profundizar en el antecedente de la caída de los ingresos del cobre.



Por su parte, Ariane Ortiz, principal analista de clasificación del Gobierno de Chile para Moody’s, refutó la postura de la actual administración, al manifestar que "el deterioro lo empezamos a observar desde 2010 y fue gradual, pero constante y persistente. Chile llegó a una clasificación de ‘Aa’, a pesar de ser un país relativamente pequeño, de tener un ingreso per capita casi a la mitad de los ‘Aa’ y de tener una dependencia importante en el cobre, porque tenía una fortaleza fiscal, que era realmente fuera de serie".