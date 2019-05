Zverev a Jarry: 'Hoy mereciste ganar este título más que yo'

La algarabía del alemán Alexander Zverev (5°) era total tras ganarle un partidazo al chileno Nicolás Jarry (75°), lo que le valió ser el nuevo monarca del ATP de Ginebra. El "bávaro" venció al "príncipe" por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6.

Tras el encuentro, el tenista europeo no dudó en reconocer que: "Fue un partido muy duro. Estaba jugando agresivamente y golpeando todo lo que podía", aseveró tras vencer al chileno.

"Quiero felicitar a Nico por una gran semana. Incluso hoy mereciste ganar este título más que yo", agregó Zverev dirigiéndose a Jarry tras la victoria en Ginebra.

Pero las loas para el nacional no se quedaron ahí y el alemán cerró con que: "sé que es un momento duro para ti hoy, pero sé que tendrás muchas más oportunidades y esta no será la última vez que juguemos una final. Serás un gran campeón, no tengo dudas".

De esta forma ambos se trasladarán durante la jornada del domingo hacia París para disputar el Grand Slam de Roland Garros, campeonato donde Jarry se verá las caras en primera ronda ante el argentino Juan Martín del Potro (9° ATP).