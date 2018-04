Zlatan: "Un Mundial sin mí, no sería Mundial"

El buen inicio de Ibracadabra en la MLS lo envalentonó. El delantero sueco volvió a mandar un mensaje al director técnico de la Selección de Suecia, Janne Andersson, en la etapa previa al Mundial FIFA de Rusia 2018.

Zlatan Ibrahimovic se despachó con una frase especial en el programa "Jimmy Kimmel" del canal ABC: "Un Mundial sin mí, no sería Mundial". El atacante renunció al equipo escandinavo tras la Eurocopa de Francia 2016 y desea regresar a los 36 años.

Sobre lo que vive en los Los Angeles Galaxy, comentó que "en Europa el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso. La gente me dijo 'cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle', pero desde el primer día, pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego".