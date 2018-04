Zlatan Ibrahimovic y opción de jugar el Mundial con Suecia: "Es altísima"

Un verdadero renacimiento ha tenido Zlatan Ibrahimovic en los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos, equipo al cual llego esta temporada tras no ser considerado por José Mourinho en el Manchester United.

Y tras su exitoso paso por el cuadro norteamericano -donde ha sido figura en todos los encuentros- el delantero sueco se abrió a la opción de disputar la Copa del Mundo junto a Suecia, pese a que hace un tiempo atrás él mismo había renunciado a la selección de su país.

"La oportunidad de jugar en la Copa del Mundo es altísimo", escribió el ariete en su cuenta de Twitter.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018