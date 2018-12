Mucha especulación hubo en torno al futuro de Zlatan Ibrahimovic, porque el Milan lo quería de vuelta para 2019.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el delantero manifestó que no se moverá de la Major League Soccer.

"MLZ, no he terminado contigo" fue el mensaje, porque seguirá un año más en Los Angeles Galaxy".

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16