Zlatan Ibrahimovic anuncia su partida del Manchester United

Zlatan Ibrahimovic no va más en el Manchester United. El club inglés anunció su partida en las redes sociales, y todo indicaría que el sueco continuaría su carrera en el Los Ángeles Galaxy de la MLS.



"El Manchester United ha aceptado la finalización del contrato de Zlatan Ibrahimovic con efecto inmediato", publicaron los "Diablos Rojos" en su cuenta de Twitter.



A su vez, Zlatan escribió un emotivo mensaje confirmando su salida del club: "Grandes cosas también llegan a su fin y es hora de seguir adelante después de dos temporadas fantásticas con el Manchester United".



"Gracias al club, a los fanáticos, al equipo, al entrenador, al personal y a todos los que compartieron conmigo esta parte de mi historia", agregó.



